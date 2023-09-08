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اتهامات غربية لعباس بمعاداة السامية بعد تصريحاته عن هتلر

FILE - Palestinian President Mahmoud Abbas speaks during a conference to support Jerusalem at the Arab League headquarters in Cairo, Egypt, on Feb. 12, 2023. For the first time, the United Nations will officially commemorate the flight of hundreds of thousands of Palestinians from what is now Israel on the 75th anniversary of their exodus, an action stemming from the U.N.’s partition of British-ruled Palestine into separate Jewish and Arab states. Abbas is headlining Monday’s U.N. commemoration of what Palestinians call the “Nakba” or “catastrophe.” (AP Photo/Amr Nabil, File)
الرئاسة الفلسطينية استنكرت "الحملة المسعورة" على عباس (أسوشيتد برس-أرشيف)
8/9/2023

أدان مسؤولون أميركيون وأوروبيون تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وصفوها بأنها معادية للسامية، في حين استنكرت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها بالحملة المسعورة لمجرد اقتباس أقوال تاريخية.

وقالت المبعوثة الأميركية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبشتات إنها تدين تصريحات عباس "البغيضة" و"المعادية للسامية"، وحثته على تقديم اعتذار فوري.

أما الاتحاد الأوروبي، فقال إن خطاب عباس الأخير تضمن تصريحات "كاذبة" و"مضللة بشكل صارخ" بشأن اليهود ومعاداة السامية.

وردا على هذه التعليقات، أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عن استهجان الرئاسة لما وصفه بالحملة المسعورة "لمجرد اقتباسات لكتابات أكاديمية وتاريخية".

وأوضح أبو ردينة أن موقف الرئيس عباس من هذا الموضوع واضح وموثق وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية، وفق تعبيره.

وكان عباس قال أمام المجلس الثوري الحادي عشر لحركة فتح في أواخر أغسطس/آب الماضي إن الزعيم النازي أدولف هتلر أمر بالقتل الجماعي لليهود بسبب دورهم الاجتماعي كمقرضين للمال وليس بسبب عدائه لليهودية.

المصدر : الجزيرة