أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية السبت أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن وصلت البلاد، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن الشرق قبل أسبوعين.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية عبر حسابها على فيسبوك.

وقال الفريق الحكومي "وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية وحوالي 8 سفن".

وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.

وأضاف أن أستراليا تعتزم تقديم مليون دولار، كما توفر كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا للأعمال الإغاثية.





المناطق المتضررة

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا.

وضرب الإعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، مما أدى إلى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وقد اختفت أحياء كاملة من المدينة وتوفي الآلاف من سكانها، في حين لا تزال أعداد كبيرة منهم في عداد المفقودين.

وتضررت من الإعصار أيضا مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.





حصيلة الضحايا

وأفادت منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر/أيلول بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.

وقالت السلطات في شرق ليبيا السبت إن عصار دانيال خلف أكثر من 3800 قتيل، ونبهت إلى أن هذه الحصيلة مؤقتة مع استمرار انتشال الجثث والبحث عن المفقودين.

لكن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وسط ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.