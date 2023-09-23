وزير الخارجية السعودي: نرفض أي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.

وقال بن فرحان -في كلمة السعودية أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة– إن الاتفاق مع إيران قائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.

وبشأن الأزمة في السودان، دعا وزير الخارجية السعودي طرفي الصراع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأعرب عن "قلق بالغ تجاه التصعيد والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأكد بن فرحان أيضا الحرص على أمن واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة.

كما أكد على أن بلاده تقف إلى جانب الشعب اللبناني ودعا كل الأطراف لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة.

وفي حديثه عن الملف الليبي، أكد الوزير السعودي أهمية تحقيق الاستقرار في هذا البلد وضمان سيادته ووقف التدخل في شؤونه الداخلية.

كما شدد على أهمية استقرار أفغانستان والحرص على ألا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية.

وعن الحرب الروسية على أوكرانيا، جدد الدعوة لإنهاء الأزمة وحل الخلافات سلميا واحترام القانون الدولي.