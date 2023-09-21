بوساطة قطر.. رويترز تكشف عن محادثات أميركية إيرانية جديدة بشأن الملف النووي

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية من نقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا.

وقال أحد المصدرين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن الاجتماعات عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في نيويورك على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المصدر الثاني -وهو دبلوماسي مطلع من الشرق الأوسط- إنه سيتم إجراء محادثات ثنائية إضافية هذا الأسبوع، من دون أن يخوض في تفاصيل.

ووصف الدبلوماسي الاجتماعات التي عُقدت في نيويورك بأنها تهدف إلى تمهيد الطريق لمناقشات غير مباشرة في المستقبل لتحقيق "تفاهم" بشأن القضية النووية.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن قطر تضغط على الجانبين للانخراط في مزيد من المحادثات والتوصل إلى "تفاهمات".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عبرا عن تقدير الولايات المتحدة العميق للدور الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في الاتفاق مع طهران لإبرام صفقة تبادل سجناء تمت مطلع الأسبوع بوساطة قطرية.





توتر مستمر

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران -بشكل خاص- منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى كبح طموح طهران النووي، وما أعقب الانسحاب من قيام واشنطن بتشديد العقوبات.

كما تقول الولايات المتحدة أيضا إن إيران تقدم طائرات مسيرة هجومية لروسيا لاستخدامها في ضرب أوكرانيا وتريد من طهران أن تتوقف عن ذلك، لكن إيران ترد بأنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.