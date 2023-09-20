استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم في أريحا

استشهد اليوم الأربعاء شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا وسط مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأمس نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال حاصروا منزلا لعائلة قائد كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح أحمد أبو البهاء.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.