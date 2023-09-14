هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.8 درجات تضرب وسط المغرب

ضربت -صباح اليوم الخميس- هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وسط المغرب، شعر بها سكان عدد من المناطق، في وقت تواصل فرق الإنقاذ لليوم السابع جهودها للوصول إلى أحياء تحت الركام بالمناطق المتضررة من زلزال يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول -عن مسؤول بالمعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي)- قوله إن الهزة الارتدادية وقعت في منطقة إيغيل بإقليم الحوز (جنوب غرب مراكش) وهو مركز الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي مخلفا نحو 3 آلاف قتيل ودمارا واسعا.

وأوضح أن الهزة سجلت حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (5.35 بتوقيت غرينتش).

وضرب زلزال الجمعة الماضية مدنا كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت (وسط) وقد تفاوتت فيها الأضرار.

وحسب أحدث بيانات الداخلية المغربية، فقد أدى الزلزال إلى 2946 حالة وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وعقب زلزال الجمعة -الذي بلغت شدته حوالي 7 درجات على مقياس ريختر ووصف بالأعنف منذ قرن- ضربت المنطقة عدة هزات ارتدادية متفاوتة الشدة آخرها صباح اليوم.





استمرار البحث

ولليوم السابع على التوالي، تحاول عناصر الإنقاذ المغاربة -بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين- تسريع عمليات البحث، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين محتملين.

وتشكل الطبيعة الوعرة لمعظم المناطق التي ضربها زلزال الجمعة أكبر التحديات أمام فرق البحث والإنقاذ التي تسابق الوقت للوصول إليها، بينما تستمر العمليات الرامية لفتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية، وسط مخاوف من انهيارات صخرية جديدة.

في سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر الألماني اليوم، اللحظة الأخيرة، إلغاء إرسال مساعدات كان من المقرر أن تصل المغرب، وفق ما أوردت الوكالة الألمانية للأنباء.

وقال الصليب الألماني في بيان "لأسباب خارجة عن إرادتنا وإرادة شركائنا في الصليب والهلال الأحمر، تم الاعلان عن قواعد ولوائح جديدة دون إشعار مسبق، مما يجعل من المستحيل أن تقلع الطائرة اليوم".

وأضاف "من المهم، في أوقات مثل هذه، أن يتم تقديم المساعدات وفقا لمستوى الحاجة، وأن يحظى العمل الانساني بالدعم من جميع الأطراف".

وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إن المنظمة تعمل بأقصى سرعة لتجاوز القيود التي تم فرضها، دون تفاصيل إضافية عن تلك القيود أو الجهة التي قامت بفرضها.

والأحد الماضي، قرر المغرب الاستجابة لـ 4 عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال التلفزيون الرسمي، على منصة إكس "السلطات أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات بالميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي لنتائج عكسية". وجاء في المنشور أن المملكة تؤكد ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم.