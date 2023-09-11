مئات القتلى والمفقودين جراء فيضانات ليبيا

اجتاحت فيضانات وسيول عدة مناطق في شرق ليبيا جراء العاصفة "دانيال"؛ مما تسبب في مقتل وفقدان المئات وفق تقديرات أولية، وذلك في وقت أعلن فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الحداد الوطني لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام عقب الكارثة.

وقال الدبيبة -خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس لبحث تداعيات الفيضانات- إن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه وجّه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانات اللازمة، كما تم تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة. وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تحول دون مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات.

من جانبه، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة -في إيجاز صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاثنين- أن الأمطار في شرق البلاد جراء العاصفة دانيال "لم تسجل في ليبيا منذ أكثر من 40 عاما".

وقال حمودة -في مقابلة مع الجزيرة- إن التقديرات الأولية لأعداد الضحايا جراء الفيضانات في مناطق الشرق تصل إلى المئات.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة إرسالها قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية من ليبيا نتيجة الفيضانات والسيول.

بدوره، طلب المجلس الرئاسي الليبي من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة جراء الفيضانات الكارثية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة"، كما دعا المجلس البلدي في درنة إلى تدخل دولي عاجل لإغاثتها، مطالبا بفتح ممر بحري إثر انهيار الطرق البرية المؤدية إلى المدينة بسبب السيول وانهيار سدين مائيين.

مدينة درنة

ونقلت رويترز عن رئيس الهلال الأحمر في بنغازي الليبية قيس الفاخري أن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في مدينة درنة جراء العواصف والفيضانات التي تجتاح شرق البلاد.

وقال الفاخري إن عدد القتلى في درنة قد يرتفع إلى 250، وأشار إلى أن "أضرار درنة سيئة جدا جدا. الوادي كان عرضه 300 متر وأصبح 600 متر. سقط أغلب المباني القريبة من الوادي، ومن بينها عمارة الضمان"، وفق تعبيره.

ولاحقا أفادت غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي ببنغازي للجزيرة بأن هناك نحو 20 ألف عائلة نازحة في درنة، وعدد المفقودين نحو 7 آلاف.

كما قال مدير مركز البيضاء الطبي للجزيرة إن تقديرات أولية تشير إلى فقد 5 آلاف في مدينة درنة وحدها بسبب السيول.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة أحمد خليفة -مساء الاثنين- إنه لا حصيلة نهائية حتى الآن لأعداد الضحايا والمفقودين في درنة بعد ساعات على كارثة الفيضانات التي اجتاحت المدينة، وأشار إلى تضارب في الأرقام بخصوص أعداد الضحايا، لافتا إلى أن مختلف الجهات بدأت حصر الخسائر في المدينة المنكوبة.

وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، بينها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وشحات، بالإضافة إلى سوسة ودرنة ومنطقة قندولة (جنوبي الجبل الأخضر)، مما خلف عشرات الضحايا والمفقودين.

نداءات ومساعدات

وفي سياق ردود الفعل على الفيضانات في ليبيا، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول.

وفي تونس، أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية بتسخير الإمكانات البشرية والمادية المناسبة للمساهمة في مواجهة آثار الإعصار.

وفي الجزائر، أكد بيان وزارة الخارجية كامل الاستعداد للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين ومدِّهم بيد الدّعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة.

في حين، أعربت مصر -في بيان صادر عن خارجيتها- عن التعازي والتضامن مع ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

من جانبه، أعرب رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي عن التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمفقودين، ودعا إلى تقديم الدعم الدولي لجهود الاستجابة.

كما أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن تعاطفها مع ضحايا الفيضانات، وأكدت أنها على اطلاع على التقارير التي تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة.

استعداد أممي

من جهته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تدرك الحجم الكبير للأضرار في ليبيا، وإنها على أهبة الاستعداد للاستجابة.

في حين قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في مناطق شرق ليبيا.

وأعلنت البعثة استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة استجابة لحالة الطوارئ.

بدورها، دعت جورجيت غانيون نائبة الممثل الأممي في ليبيا ومنسقة الشؤون الإنسانية من وصفتهم بالشركاء المحليين والوطنيين والدوليين في ليبيا إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين من إعصار دانيال.

وقالت غانيون إنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ في بعثة الأمم المتحدة بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء شرقي ليبيا بسبب تعرض عشرات المدن والقرى لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة.

والأحد اجتاحت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس، بالتزامن مع الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال القادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تحرك مركز العاصفة الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت في إغلاق طرق.

وخلّف الإعصار دانيال أضرارا في تركيا واليونان وبلغاريا قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة في طريقه إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يتجه لاحقا صوب تونس.