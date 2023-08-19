مقتل إسرائيلييْن بإطلاق نار في حوارة والاحتلال يطلق عملية واسعة لملاحقة المنفذين

قتل مستوطنان إسرائيليان إثر إطلاق النار استهدفهما اليوم السبت في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى قرى وبلدات جنوب نابلس بحثا عن منفذي العملية.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن مصادر إسرائيلية أكدت مقتل إسرائيليين بعد إطلاق النار عليهما داخل محل لغسيل السيارات على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إصابة رجلين إسرائيليين إصابات حرجة بعد إطلاق النار عليهما من سيارة متحركة في حوارة.

بدورها، قالت صحيفة "معاريف" إن منفذ عملية حوارة وصل لموقع العملية راجلا، وأطلق النار باتجاه شخصين من مسافة قصيرة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على منصة إكس، إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وأطلق عملية واسعة لملاحقة مطلقي النار. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدات وقرى جنوب نابلس بحثا عن منفذي إطلاق النار في حوارة.

وبعد هذه العملية، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 33 بالهجمات التي نفذها مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار في حوارة". pic.twitter.com/EtoIlNIdw8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2023

ترحيب فلسطيني

وعلى الفور، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق النار في حوارة، ووصفته بالعملية البطولية، مؤكدة أنها نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن الشعب الفلسطيني والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، أن ضربات المقاومة ستبقى متواصلة وممتدة لتشمل جيش الاحتلال والمستوطنين، وذلك من أجل إفشال مخطط حكومته الفاشية ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية وأبطالها حطموا هيبة جيش الاحتلال، مؤكدا أن الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات لن تحد من ضرباتهم، بل ستظل موجهة ومسددة دفاعا عن الأقصى.

كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار قرب حاجز حوارة، واعتبرته ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد طارق سلمي للجزيرة إن المقاومة تواصل التصدي لسياسة الاحتلال، وستستمر في القتال حتى تحرير الأرض.

هجمات متكررة

وخلال العام الجاري، شهدت حوارة عدة عمليات فلسطينية استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، كان أولها في فبراير/شباط الماضي حين قتل مقاوم فلسطيني مستوطنين اثنين في هجوم مسلح استهدف سيارتهما.

وقد أعدمت قوات الاحتلال المنفذ عبد الفتاح خروشة في جنين، ثم هدمت منزل عائلته في مخيم عسكر شرق نابلس.

وفي مارس/آذار الماضي، أصيب مستوطن في الشارع نفسه بجراح في هجوم مسلح استهدف سيارته، كما أصيب جنديان من جيش الاحتلال في هجوم استهدف قوة إسرائيلية.

وفي يونيو/حزيران السابق أصيب مستوطن بجراح من نيران أطلقت على سيارته جنوب حوارة.

وفي يوليو/تموز الماضي أصيب جندي من جيش الاحتلال بجراح في طعن نفذته فتاة فلسطينية على مفرق طرق شمال حوارة، قبل أن تستشهد المنفذة بنيران جنود الاحتلال.

وفي الشهر نفسه، حاول فلسطيني تنفيذ دهس لجنود من جيش الاحتلال على مفرق للطرق شمال حوارة، لكن قوات الاحتلال ألقت القبض عليه. كما تعرضت حافلة مستوطنين لإطلاق نار دون إصابات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، وذلك من أجل اعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس على جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.