يختتم رؤساء أركان دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعاتهم في العاصمة الغانية أكرا اليوم الجمعة بعدما بحثوا تفاصيل عملية عسكرية محتملة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في حين ذكر تقرير صحفي أميركي أن واشنطن تبحث عن حلفاء في هذه المنطقة.

وناقش قادة الجيوش على مدى يومين سبل إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة في النيجر بعدما أطاح به انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، مؤكدين استعدادهم للتدخل عسكريا إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية.

وقال مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلم والأمن عبد الفتاح موسى، أمس الخميس، إن جميع الدول الأعضاء -ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك دولة الرأس الأخضر- مستعدة للمشاركة في قوة الاحتياط العسكرية، التي قد تنتشر في النيجر.

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية الخميس أنها تؤيد جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بما في ذلك التدخل العسكري باعتباره خيارا أخيرا.

واليوم نقل موقع بوليتيكو الإخباري عن مسؤول عسكري أميركي رفيع قوله إن واشنطن تبحث عن حلفاء في المنطقة إذا اضطرت لسحب قواتها من النيجر.

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 1100 جندي في النيجر يشاركون في القتال ضد المجموعات المسلحة، بينما تنشر فرنسا نحو 1500 جندي.





تحذير أوروبي نيجيري

من ناحية أخرى، حذر الاتحاد الأوروبي ونيجيريا اليوم من "عواقب وخيمة" إذا تدهورت صحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب.

ونقلت المتحدثة باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قوله في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو -الذي يتولى الرئاسة الدورية لإيكواس- أن "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف اعتقاله تتردى، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".

وأضافت المتحدثة أن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإرادة السياسية لإيكواس للتحرك سويا. ستواصل إيكواس فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة".

وأكد ميشال "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".

وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر، وإن بازوم ما زال الرئيس الشرعي للدولة.

وبازوم محتجز مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، وقد أكد قادة الانقلاب أنه يلقى معاملة جيدة وأن طبيبه يزوره، لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.





انتقاد أممي

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى.

وأوضح تورك في بيان أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".

وتابع قائلا "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك… لا يجوز للجنرالات أن يتحدوا إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".

ورأى تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم، أن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.