المغرب يسجل درجة حرارة قياسية فوق 50 مئوية

سجلت الأرصاد الجوية في أغادير جنوبي المغرب درجة حرارة قياسية بلغت 50.4 مئوية يوم الجمعة الماضي، وقد وصفت بأنها الأعلى في المملكة على الإطلاق، وفقا لما أعلنته المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وقالت المديرية في بيان إن "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة الشركي، يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12 (أغسطس/آب الجاري)".

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب، وفقا للمديرية.

وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة قد سجلت في 13 يوليو/تموز الماضي وبلغت 49.9 مئوية في مدينة السمارة.

وحسب المرصد الأوروبي للتغير المناخي "كوبرنيكوس"، سجل يوليو/تموز 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو/تموز 2019.

وفي المغرب، تم تصنيف يوليو/تموز 2023 الرابع من بين أشهر يوليو/تموز الأكثر حرا في المملكة منذ عام 1961.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في شمال البلاد خلال الأيام المقبلة.