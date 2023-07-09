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انتشال جثة وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق قارب بسواحل صفاقس

LAMPEDUSA, ITALY - JUNE 21: A boat loaded with illegal immigrant is seen on June 21, 2005 in Lampedusa, Italy. Tens of thousands of immigrants land on the Italian coast each year, most of them heading from north Africa on ramshackle boats.In the Mediterranean Sea between Malta and Tunisia, Lampedusa Island is one of the main gateways for illegal immigration from Africa into Europe. According to a report by Amnesty International, Illegal immigrants who land in Italy consistently allege they have been abused, holding centres are overcrowded and no legal assistance is offered. Italian authorities refused to give access to the centres to enable further investigations by Amnesty. The Amnesty International report says 15,647 people were held in the centres in 2004: a 9 per-cent increase on the previous year. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)
عدد الوفيات والمفقودين بسواحل تونس خلال النصف الأول من 2023 بلغ 608 أشخاص (غيتي-أرشيف)
9/7/2023

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثة بينما يجري البحث عن 10 آخرين مفقودين إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين تونسيين، أمس السبت، قبالة سواحل صفاقس وسط شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن 11 مهاجرا ضمن من كانوا على متن القارب جرى إنقاذهم، بينما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن المفقودين.

ووفق معلومات صرح بها المسؤول القضائي، فقد انطلق القارب من سواحل جرجيس جنوبا أول أمس، لكن محركه تعطل في طريقه إلى الأراضي الإيطالية مما أدى إلى غرقه قرب سواحل صفاقس.

وتبلغ أنشطة الهجرة غير النظامية ذروتها على السواحل التونسية -خصوصا في الصيف- مع استقرار المناخ وحركة الأمواج في البحر.

وحسب إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة واللجوء، فقد بلغ عدد الوفيات والمفقودين في سواحل تونس خلال النصف الأول من هذا العام 608 أشخاص.

المصدر : الجزيرة + الألمانية