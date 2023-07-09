انتشال جثة وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق قارب بسواحل صفاقس

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثة بينما يجري البحث عن 10 آخرين مفقودين إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين تونسيين، أمس السبت، قبالة سواحل صفاقس وسط شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن 11 مهاجرا ضمن من كانوا على متن القارب جرى إنقاذهم، بينما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن المفقودين.

ووفق معلومات صرح بها المسؤول القضائي، فقد انطلق القارب من سواحل جرجيس جنوبا أول أمس، لكن محركه تعطل في طريقه إلى الأراضي الإيطالية مما أدى إلى غرقه قرب سواحل صفاقس.

وتبلغ أنشطة الهجرة غير النظامية ذروتها على السواحل التونسية -خصوصا في الصيف- مع استقرار المناخ وحركة الأمواج في البحر.

وحسب إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة واللجوء، فقد بلغ عدد الوفيات والمفقودين في سواحل تونس خلال النصف الأول من هذا العام 608 أشخاص.