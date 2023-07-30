بينها بلدان عربية.. السعودية تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية لمواطني 12 دولة

أعلنت السلطات السعودية اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة من بينها 4 دول عربية.

ووفق بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني أمس السبت، فقد ألغت السلطات السعودية الصيغة القديمة التي كانت تقتضي وضع ملصق بالتأشيرة على جواز المسافر في تأشيرات العمل والزيارة والإقامة، وأصبحت التأشيرة تطبع على ورقة متوسطة الحجم مزودة برمز الاستجابة السريعة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية سيبدأ قريبا في البعثات الدبلوماسية والقنصليات في كل من تركيا وباكستان واليمن والسودان وكذلك أوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، بالإضافة إلى تايلند وفيتنام وسريلانكا.

وذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى، وأن تطبيقه في تركيا سيبدأ يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت في يناير/كانون الثاني من العام الجاري خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وقالت الوزارة، في بيان لها بهذا الشأن، "إن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية".

وأعلنت السعودية في 21 يوليو/تموز الجاري بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية، وذلك إيذانا ببدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445.