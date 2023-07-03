إسرائيل تبدأ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها

بدأ الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية، ونفذت طائراته غارات جوية أوقعت شهيدا فلسطينيا واحدا على الأقل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها.

وأظهرت صور قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين من عدة محاور

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن في وقت مبكر اليوم غارات على "بنية تحتية" في مخيم جنين.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بحدوث قصف إسرائيلي لمخيم جنين وسماع دوي انفجارين فيه.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية شمال الضفة الغربية وإن سلاح الجو يشن سلسلة غارات.

حصيلة أولية

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء الغارات الإسرائيلية.

بدورها، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا جراء القصف.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوعين على العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين وشهدت استخدام الطيران الحربي لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

واستشهد خلال هذه العملية 8 فلسطينيين بينهم مقاومون ومدنيون.

وفجر الأحد أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.