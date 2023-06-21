لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.. الاحتلال ينفذ عملية اغتيال من الجو لمجموعة فلسطينية قرب جنين

أفاد مراسل الجزيرة -مساء اليوم الأربعاء- بأن طائرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لمجموعة فلسطينية عند منطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

في الأثناء، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني العثور "على 3 جثث داخل المركبة" التي قصفها الاحتلال في الجلمة.

עליית מדרגה במלחמה בטרור: חוליית מחבלים, שירתה לעבר מחסום ליד ג'נין, חוסלה מהאוויר באמצעות מל"ט @ItayBlumental | @carmeldangor pic.twitter.com/JSh9xTDLtm — כאן חדשות (@kann_news) June 21, 2023

وعاد مراسل الجزيرة ليقول إن قوات الاحتلال تطلق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون التوجه إلى موقع السيارة المستهدفة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه استهدف "الخلية بطائرة مسيرة بعد قيام أفرادها بإطلاق النار عند منطقة الجلمة".

وأضاف جيش الاحتلال "الخلية المستهدفة نفذت عمليات إطلاق نار باتجاه بلدات إسرائيلية".