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لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.. الاحتلال ينفذ عملية اغتيال من الجو لمجموعة فلسطينية قرب جنين

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية اغتيال جوية بالضفة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية (مواقع التواصل)
21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202310:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة -مساء اليوم الأربعاء- بأن طائرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لمجموعة فلسطينية عند منطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

في الأثناء، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني العثور "على 3 جثث داخل المركبة" التي قصفها الاحتلال في الجلمة.

وعاد مراسل الجزيرة ليقول إن قوات الاحتلال تطلق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون التوجه إلى موقع السيارة المستهدفة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه استهدف "الخلية بطائرة مسيرة بعد قيام أفرادها بإطلاق النار عند منطقة الجلمة".

وأضاف جيش الاحتلال "الخلية المستهدفة نفذت عمليات إطلاق نار باتجاه بلدات إسرائيلية".

المصدر : الجزيرة