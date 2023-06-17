تضارب بشأن سبب تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية السعودية وإيران

تضاربت الأنباء بشأن سبب تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي عُقد اليوم السبت في طهران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه "كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي في القاعة المعتادة حيث توجد صورة القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت الوكالة أنه "بعد ذلك قام أحد الصحفيين بنشر تغريدة مسيئة للسعودية وقناة العربية أثارت انزعاج الجانب السعودي؛ مما تسبب في قيام فريق البروتوكول السعودي بتغيير مكان الجلسة بعد دقائق قليلة من بدء المؤتمر، وأكدوا ضرورة حذف الصحفي تغريدته المسيئة".

الخارجية الايرانيه غيرت قاعة المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي و الإيراني ، إلى قاعة اخرى بعد اعتراض المراسم في الخارجية السعودية بسبب وجد صورة قاسمي 💚💚

هذه القوة و إلا فلا — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) June 17, 2023

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن ما سماها "تكهنات إعلامية" بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي للوزيرين لا أساس لها من الصحة، وأكد أن سبب هذا التغيير "مشكلة فنية".

ونقلت قناة العالم على موقعها الإلكتروني عن كنعاني قوله إن المباحثات بين الوزيرين اليوم في طهران "جرت بشكل جيد للغاية، وسادتها أجواء إيجابية وبناءة".

🔴 فديو من صحفي إيراني يوثق لحظة مغادرة وسائل الإعلام الإيرانية والدولية لمقر إقامة المؤتمر الصحفي الذي توجد به صورة #قاسم_سليماني تغيير المقر بطلب مراسم وزارة الخارجية #السعودية pic.twitter.com/XDVjbhl0NY — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 17, 2023

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في مارس/آذار الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي تم قطعها عام 2016، وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.