ضيوف الرحمن يتوافدون على البقاع المقدسة استعدادا لأداء مناسك الحج

بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية عبر منافذ القدوم المختلفة، استعدادا لبدء رحلة الحج في العام الحالي.

وتؤدي أعداد من الحجاج المتمتعين الواصلين حديثا إلى مكة المكرمة مناسك العمرة، قبل انطلاق مناسك الحج.

وأكدت وزارة الحج السعودية أن أعداد الحجاج هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كما أكدت الوزارة أنها استعدت باكرا للالتقاء بوفود الدول المعنية وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم، والاتفاق على المتطلبات اللازمة لأداء فرضية الحج هذا العام في يسر وسهولة وضمان أمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت وزارة الحج أنه تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، بينما استقبل ميناء جدة طلائع حجاج سودانيين قادمين بحرًا على خط "جدة سواكن".