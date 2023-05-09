قتل فيها 2 من الزوار.. إطلاق نار قرب معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية

قالت الداخلية التونسية -اليوم الأربعاء- إن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي (كنيس) في جزيرة جربة وقتل أحد عناصر الأمن واثنين من الزوار، بالتزامن مع احتفالات سنوية داخل المعبد.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن عنصر أمن داهم مركز الحرس البحري بجزيرة جربة وقتل عنصرا أمنيا في المركز وسرق سلاحه، ثم توجه إلى محيط الكنيس وأطلق النار على اثنين من الزوار، قبل أن يلقى مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

وأضاف بيان الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن واثنين من الزوار لم يُكشف عن هويتهما، كما أصيب 5 من عناصر الأمن و5 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة.

وأكّدت الداخلية أنه تمّ تطويق المعبد وتأمين جميع الموجودين داخله وخارجه، مضيفة أن البحث مُستمر لمعرفة دواعي هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية تونسية إن إطلاق النار بجزيرة جربة لم يستهدف الكنيس، وإن والوضع الأمني تحت السيطرة.

وأظهرت فيديوهات حالة من الخوف والاضطراب داخل مبنى الكنيس أثناء إطلاق النار.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات التونسية أحبطت "هجوما كبيرا" كان يستهدف اليهود في معبد الغريبة.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية -نقلا عن شهود عيان- أن الحادث وقع خلال احتفال مئات اليهود بينهم إسرائيليون بإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي بالمعبد.

وأفاد الشهود أنه -في خضم هذه الاحتفالات- سُمع إطلاق نار خارج المعبد، وأغلقت قوات الأمن على الفور بواباته ومنعت الزوار اليهود من المغادرة.

ويجتذب موسم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، وهو أقدم كنيس في أفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة التي تعد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوب تونس وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.