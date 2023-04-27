اخترق قراصنة مجهولون حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيسبوك مساء الأربعاء ونشروا آيات من القرآن الكريم، حسب إعلام إسرائيلي.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن متسللين نجحوا في اختراق الحساب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك ونشروا مقطع فيديو تسمع فيه مقتطفات من القرآن باللغة العربية، وفي الخلفية صورة مسجد.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيقا في الواقعة.

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال على حسابه في موقع تويتر إنه تم نشر نصوص باللغة الفارسية أيضا على حساب نتنياهو في فيسبوك، مما قد يشير -وفق قوله- إلى أن المتسللين الذين نفذوا الاختراق إيرانيون، وهو ما لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل.

ذكرى النكبة

وتزامن اختراق الحساب الشخصي لنتنياهو مع ذكرى النكبة، حيث تحتفل إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ75 على الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان" -عبر حسابها على منصة تليغرام- في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول إنها هاجمت عددا من المواقع، بينها ميناء حيفا، ووزارة الصحة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسلطة الموانئ، وأضافت "نريد أكبر المواقع في إسرائيل".

وقالت المجموعة الأربعاء "اليوم سنركز بالكامل على إسرائيل بسبب احتفالها باحتلال فلسطين".

وكانت المجموعة ذاتها هاجمت مساء الثلاثاء 15 موقعا إسرائيليا مهما، بما في ذلك موقع هيئة البث الرسمية "كان"، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، بينها شركة المياه الوطنية "ميكوروت".

وحسب وكالة الأناضول، تشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.