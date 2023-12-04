إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو

استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بعد توقف دام لمدة شهرين، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدة اتهامات موجهة إلى نتنياهو.

ومن جانبه، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إن "نتنياهو مُعفى من الحضور أمام المحكمة خلال هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون بضعة أشهر".

وأضاف الموقع "إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فيجب دراسة كيفية إجراء الاجتماعات في ظل استمرار النزاع في الفترة نفسها".





اتهامات بالفساد

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشًا والاحتيال وخيانة الثقة، وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، إلا أن نتنياهو ينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن هناك "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/أيار 2020، ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا يُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

وتُستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.





الهدنة الإنسانية المؤقتة

يذكر أن الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، استمرت لمدة 7 أيام. خلال تلك الفترة، تم تبادل أسرى وتوفير مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يسكنه حوالي 2.2 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 15 ألفا و523 فلسطينيا، وإصابة 41 ألفا و316، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية ودولية.