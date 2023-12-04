مدير صحة غزة ينعى ابن أخته ويبلغ والده باستشهاده على الهواء مباشرة

نعى مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش ابن أخته الذي استشهد بقصف إسرائيلي، مشيرا في مقابلة مع الجزيرة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه اتصالا من القناة وجد ابن أخته شهيدا أمامه.

ووجه البرش تعازيه إلى زوج أخته، وهو وكيل وزارة العدل الفلسطينية، وقال إنه يعتذر لإبلاغه باستشهاد ابنه على الهواء مباشرة، وعزاه قائلا "عظم الله أجركم".

وأكد البرش -في حديثه مع الجزيرة- أن جيش الاحتلال يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان (شمالي القطاع) منذ ساعات بقصف مركز، وأضاف أن فرق الإسعاف لم تعد قادرة على انتشال العالقين تحت الأنقاض.

مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود لذلك سيارات الإسعاف والدفاع المدني لا تعمل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/TLQY4jewoK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 3, 2023

وأضاف أن من بداخل المستشفى باتوا محاصرين بعد انتشار قناصة على أسطح المباني المجاورة للمستشفى.

وأشار إلى أنهم في مستشفيات قطاع غزة تحولوا إلى "عدادي موتى"، وقال "نستقبل الموتى ونعد الجثث فقط، والمستشفيات أصبحت مشارح فقط".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا على غزة، خلّف 15 ألفا و523 شهيدا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.