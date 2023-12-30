قناة إسرائيلية: الجيش غاضب من الحكومة لعجزها عن تحديد أهداف القتال

قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه مع مضي 85 يوما على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، فإن جيش الاحتلال منزعج من عجز المستوى السياسي حتى الآن عن تحديد أهداف استمرار القتال.

ونقلت القناة الإسرائيلية -في تقرير لها- عن مصادر عسكرية قولها إن الإنجازات على الأرض ستتآكل دون تحرك سياسي بمرور الوقت، في حين يجب اتخاذ القرارات في ما يتعلق بغزة والتصعيد على الحدود الشمالية بشأن الأهداف الجديدة في الحرب، وليس فقط في ما يتعلق "باليوم التالي".

واعتبر التقرير أنه رغم الإنجازات التي يحققها الجيش، فإن التقييم في إسرائيل هو أنه سيكون من الصعب الدفع مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار إلى الخطوط العريضة لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين منذ انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعود هذا التقييم، من بين أمور أخرى، إلى حقيقة أن السنوار يفترض -على ما يبدو- أنه في غضون أسابيع قليلة ستبدأ إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، وبالتالي فمن حقه أن يتشدد في مواقفه، وفقا للقناة.

وفي ما يتعلق بأوضاع ما بعد الحرب، نقلت القناة عن مصدر في الحركة قوله إن كافة الفصائل في غزة تجري مشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. وحسب تقرير عربي، رفضت السلطة الفلسطينية الاقتراح المصري بتشكيل حكومة تكنوقراط، في حين قال مصدر فلسطيني لأخبار 12 إن "حماس لن توافق على خلفائها في غزة إلا في إطار ترتيب إقليمي".

وخلصت القناة الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال يحقق إنجازات قلصت حتى الآن نحو ثلث قدرات حماس، لكن من وجهة النظر الفلسطينية لم تصل إسرائيل بعد إلى إنجاز كبير في ظل استمرار حماس في نشر مقاطع فيديو عن خسائر الجانب الإسرائيلي.