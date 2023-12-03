دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة والأونروا تطلب المزيد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 100 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس السبت، عبر معبر رفح البري مع مصر، في حين دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات، بما في ذلك الوقود.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إنه تسلم 100 شاحنة من نظيره المصري، وأوضح أن الشاحنات "محملة بالمساعدات الإنسانية وتحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن معبر رفح الحدودي يعمل "بشكل طبيعي"، نافيا الشائعات التي تتحدث عن إغلاق المعبر.

من جانبها، دعت مديرة الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا جولييت توما إلى تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود.

ونقلت وكالة الأناضول عن توما قولها إن "فرق الأونروا تواصل توصيل الإمدادات إلى القطاع، إلا أنها تنفد بسرعة".

وتمارس عدة دول وهيئات أممية ودولية ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني أوضاعا إنسانية "كارثية".

وانهارت الهدنة المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل صباح الجمعة، وسمحت هذه الهدنة، التي تمت بوساطة قطرية وبدعم مصري أميركي واستمرت 7 أيام، بإجراء تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا مدمرا على القطاع خلّف أكثر من 15 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأزيد من 40 ألف مصاب، فضلا عن دمار كبير في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.