آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل فورية للأسرى

بدأت في القدس المحتلة -اليوم الخميس- مظاهرة كبيرة يشارك فيها آلاف الإسرائيليين للمطالبة باستعادة المحتجزين في قطاع غزة عبر إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية فورا.

وتشير التقديرات الأولية إلى مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المسيرة، وقد رفع المشاركون فيها لافتات بصور وأسماء المحتجزين، ورددوا شعارات أبرزها "جميعا الآن الآن"، في إشارة إلى ضرورة عمل الحكومة على الفور لإطلاق سراحهم دفعة واحدة.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن المسيرة -التي انطلقت الأحد الماضي من تل أبيب- وصلت إلى منطقة المقار الحكومية التي تضم رئاسة الحكومة والكنيست ومكاتب وزارية.

وأضافت أن المسيرة انطلقت من تل أبيب بأعداد قليلة من المتظاهرين من مدن وبلدات غلاف غزة، ولكن عندما وصلت إلى القدس المحتلة انضم إليها الآلاف.

مسيرة تضم آلاف الإسرائيليين تتجه لمقر الحكومة في القدس الغربية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل والإفراج عن الأسرى المحتجزين في #غزة#حرب_ غزة #الأخبار pic.twitter.com/L8vVcRbER8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن المسيرة -التي يشارك فيها جزء من عائلات الأسرى الإسرائيليين- توقفت في مدن وبلدات عدة من أجل حشد أعداد أكبر لدعم مطالبها.

وأوضحت أن مطالبة المتظاهرين بإبرام صفقة تبادل تشمل جميع المحتجزين تأتي في ظل خشيتهم من أن يلحق الضرر بمحتجزين آخرين كما حدث مؤخرا عندما قتل 3 منهم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وبحسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية، لا يزال هناك نحو 130 إسرائيليا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وتوعدت حكومة بنيامين نتنياهو بتصعيد الضغط العسكري سعيا للحصول على تنازلات في قضية المحتجزين.

وفي المقابل، أكدت المقاومة أنها لن تدخل في أي مفاوضات ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي.