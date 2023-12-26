غالانت: إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطور على حدود غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن وزير الدفاع يوآف غالات قوله إن إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطور معزز بوسائل تكنولوجية للحد من تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة.

وأضاف غالانت أن الحاجز الذي يجري النقاش بشأنه سيكون معززا بوسائل تكنولوجية متطورة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي أدلى بهذا التصريح خلال جلسة سرية.

وفي تصريحات منفصلة أدلى بها الثلاثاء في مستهل جلسة مساءلة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال الوزير الإسرائيلي إن الحرب في غزة طويلة وتنطوي على أثمان باهظة، لكنها مبررة وعادلة، على حد تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات، وأنها ردت حتى الآن على 6 منها.