بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة.. ما الذي يجري في العالم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة، تنشغل وسائل الإعلام بنقل الفظاعات التي أصبح كامل القطاع مسرحا لها، وتعطي مساحات واسعة لتغطية ما يجري من انتهاكات، وينشغل الجمهور -أيضا- بمتابعة العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك متابعة المقاومة الفلسطينية، وهي ترد بما لديها من إمكانات على ذلك العدوان، فتكبد قوات الاحتلال المزيد من الهزائم والخسائر رغم عدم تكافؤ القوة.

لكن في الجانب الآخر من الصورة، ما زالت أجزاء واسعة من العالم تشهد كثيرا من الأحداث والمعاناة، لكنها اختفت عن الساحة الإعلامية.

ونحاول في المحطات القادمة أن نقدم صورة لما يجري من تطورات في ملفات كثيرة، لتقف على ما يجرى في مناطق العالم المختلفة.

أوكرانيا

أعلن كل من الروس والأوكرانيين إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر في مناطق متفرقة، على طول الجبهة الممتدة بطول 1000 كيلومتر، في حين تتواصل معارك الحرب التي دخلت شهرها الـ22.

روسيا

اتهمت موسكو -اليوم الاثنين- الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا، حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.

صربيا

تعهدت زعيمة المعارضة الصربية مارينيكا تيبيتش -أمس الأحد- بمواصلة إضرابها عن الطعام داخل مبنى البرلمان، الذي بدأته قبل أسبوع احتجاجا على "تزوير الانتخابات" على حد زعمها.

وتطالب السيدة، البالغة 49 عاما، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أُجريت في صربيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وحقق فيها حزب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش فوزا كبيرا.

بحر جنوب الصين

اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية الفلبين -اليوم الاثنين- بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر جنوب الصين، ونشر معلومات كاذبة، والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشكلات.

وتصاعد التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الخلافات في بحر جنوب الصين، بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة هذا الشهر تقلّ رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية.

استئناف عمليات الشحن

أعلنت شركة ميرسك الدانماركية للشحن، أنها تخطط لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تحالف لسلامة الملاحة من أي هجمات قد تتعرض لها.

وذكرت الشركة الدانماركية في بيان -مساء الأحد الماضي- أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، بشأن موعد عودتها للملاحة، وأي ترتيبات أخرى.

وكانت الشركة، قد أعلنت تعليق عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد تعرض سفن عدة عابرة لمضيق باب المندب لهجمات تبنّتها جماعة الحوثي.