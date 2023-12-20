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شاهد.. البحث عن ناجين تحت أنقاض منزل برفح قصفه الاحتلال

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20/12/2023

وثقت مشاهد مصورة تفقد المواطنين للدمار الواسع الذي لحق بمنزل لعائلة عطية في رفح جنوب قطاع غزة، عقب استهدافه بغارات الاحتلال الإسرائيلي مما خلّف 13 شهيدا بينهم أطفال، وإصابة آخرين في المنازل المجاورة.

وتظهر المشاهد الجوية -الخاصة بالجزيرة – محاولة المواطنين العثور على عالقين تحت الأنقاض بوسائل بدائية، في ظل خروج خدمات الدفاع المدني عن العمل وكثافة القصف الإسرائيلي على المنازل بأنحاء متفرقة من جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي لمناطق عدة في اليوم الـ75 من عدوانه على غزة، مخلفا حتى الآن 19 ألفا و667 شهيدا، وإصابة 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة بالقطاع المحاصر.

المصدر : الجزيرة