المحكمة العليا بكولورادو: ترامب ليس مؤهلا لرئاسة الولايات المتحدة

خلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية إلى أن الرئيس السابق "دونالد ترامب ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

وقضت المحكمة، الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية في هذه الولاية.

وأضافت أنه "نظرا إلى أنه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يُدرِج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه (ترامب) في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

وبررت المحكمة هذا القرار باقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس في 2021، ردا على خسارته للانتخابات الرئاسية التي رفض الاعتراف بنتائجها.

ومن جانبه، ندّد ستيفن تشونغ المتحدّث باسم حملة دونالد ترامب بما سماه القرار "المناهض للديمقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّدا بالطعن فيه أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

ويمكن الطعن في هذا القرار حتى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال تشونغ إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة".