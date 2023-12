مقررة أممية: الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أمس السبت، أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير القانوني.

جاء ذلك في تدوينة لألبانيز، على حسابها بمنصة إكس، تعليقا على أنباء قيام ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير القانونية الذي يحظى بدعم سخي من الحكومة الإسرائيلية، بتنظيم مؤتمر تحضيري عملي للاستيطان في غزة.

Colonisation of occ. territory has been ISR' state policy since 1967, implying transfer of ISR civilians in lands confiscated from Pals (war crime) & mass Pal forced displacement (poss. crime agst humanity).

May these ongoing crimes be met with arrest warrants soon.@karimkhan https://t.co/bBNzg4Wd7V

