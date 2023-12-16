شاهد.. لحظة تسليم معدات الزميل الشهيد سامر أبو دقة

أظهر مقطع فيديو لحظة تسليم عناصر الدفاع المدني الفلسطيني معدات الزميل الشهيد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، والتي وجدت بمكان استهدافه.

وتشمل المعدات خوذة أبو دقة ودرعه الصحفي وميكرفون قناة الجزيرة.

فيديو يظهر تسليم معدات الزميل الشهيد سامر أبو دقة التي وجدت بمكان استهدافه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0ThnFI41jN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 15, 2023

واستشهد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة أمس الجمعة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الزميل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

والزميل المصور سامر أبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت وهو من مواليد عام 1978، من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران عام 2004 حيث عمل فيها مصورًا وفني مونتاج.

الجزيرة تدين

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة اليوم الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة -في بيان- إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل سامر أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته، وحمّلت إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت شبكة الجزيرة -في بيانها- "بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة الزميل الراحل سامر أبو دقة في غزة وبلجيكا"، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

وفي بيان سابق، دعت الجزيرة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين، مطالبة بمحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم في قطاع غزة.