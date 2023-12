برلماني أيرلندي: الحكومة الأميركية تعتقد أن بقية العالم أغبياء

شنّ برلماني أيرلندي هجوما لاذعا على الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب موقفها المنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة منذ نحو 70 يوما.

وقال النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "حسنا. بكل أمانة الحكومة الأميركية تعتقد أن بقية العالم أغبياء. والمجتمع الدولي ليس بهذا الغباء".

وأضاف "بإمكان العالم أن يرى كل هذه الدعاية وهذه الأكاذيب الإسرائيلية، وكذلك يرى واقع ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من قصف لكل الأماكن في القطاع. لا يوجد أي مكان آمن".

وتابع "إسرائيل تجبر الأهالي على الانتقال إلى الجنوب وبعد ذلك تقصفهم وتطلب منهم العودة إلى الغرب وتقصفهم مرة أخرى. إذن كل هذه دعاية وادعاءات تتواطأ فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل للتغطية على جريمة إبادة جماعية ضد أهالي غزة".

وختم النائب مقطع الفيديو بقوله "ليست هناك أي حماية للمدنيين، بل هو تعمد لقتل أكبر عدد ممكن من الأهالي المدنيين وترويعهم، وكذلك تدمير كل البنية التحتية الإنسانية. ما نشهده هو إبادة جماعية بمعنى الكلمة".

وأشاد النائب بموقف منظمة "الناس قبل الربح" الحقوقية في أيرلندا الداعي إلى مقاطعة احتفالات عيد الميلاد التي تنظمها السفيرة الأميركية في مقر إقامتها في العاصمة دبلن بسبب موقفها من إسرائيل قائلا "بيت لحم ألغت احتفالات عيد الميلاد بسبب الوضع في غزة، ومن المخزي أن تقيم السفارة الأميركية حفلا".

People Before Profit’s @RBoydBarrett calling for TDs to boycott a Christmas event at the US Ambassador’s residence due to its stance on Israel

He says Bethlehem has cancelled Christmas celebrations due to situation in Gaza and it is “shameful” US Embassy is holding party pic.twitter.com/mkMLNz9XK7

— Louise Burne (@louiseburne_) December 12, 2023