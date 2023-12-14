المثلث الأحمر واستهداف الدبابات..أبرز تفاعلات المغردين في ذكرى تأسيس حماس الـ36

احتفل رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالذكرى الـ 36 لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي تزامنت انطلاقتها مع اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 1987، وكانت حماس تحتفل بذكرى تأسيسها بالمهرجانات وبحضور شعبي.

ولكن في هذه المرة ذكرى الاحتفالات كانت مختلفة، فكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تحتفل بذكراها باستهدافها الدبابات الإسرائيلية وتجمعات جنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 69 يوما، وهذا الاحتفال قد ورد على لسان أحد مقاتلي القسام وهو يصوب سلاحه على إحدى آليات العدو الإسرائيلي.

وانعكست هذه المشاهد التي تنشرها كتائب القسام على منصات التواصل، وشهدت تفاعلات واسعة بين المغردين في العالم، وقال مدونون إن الجناح العسكري من حماس يحتفل بذكراها باحتفال ميداني وعرض عسكري حقيقي باصطياد جنود الاحتلال وتدمير آلياتهم فذاقوا ويلات العذاب بحسب تعبيرهم.

🔴🔴#فيديو/في الذكرى 36 عاماً على إنطلاقة حركة المقاومة الإسلامية #حماس!! 🔴🔴كتائب_القسام تذيق جيش الاحتلال سؤ العذاب ..

ويصطادون جنود الاحتلال الغازين ودباباتهم ومدرعاتهم في #جباليا-ومصدومين يقولون أنهم يقاتلون أشباح يخرجون من تحت الأرض..ومن شقق مدمرة!!

🔴🔴يحدث هذا كله بعد 66… pic.twitter.com/q9qEf6x4gT — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) December 11, 2023

المجاهدون يحتفلون بذكرى انطلاقة حماس على طريقتهم

🔹الذكرى ٣٦ لتأسيس حركة #حماس زادها الله عزة وقوة وصمودا ورفعة ونصرا وثباتا ✌ pic.twitter.com/DKQOgQ1vYX — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) December 12, 2023

وقال ناشطون إن حماس في ذكراها الـ36 بدلا من أن تحتفل بالألعاب النارية فهي تحتفل بإشغال الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية واحراقها، وأضافوا أن أكثر ما يميز هذه الاحتفالات المثلث الأحمر الذي تضعه كتائب عزالدين القسام على أهدافها.

#كتائب_االقسام #كلنا_القسام

أحبهم بشدة من بعد الله وابوي وامي والله العظيم ♥️

فخرنااااا pic.twitter.com/Avf3TyvApp — تونسية 🇹🇳 (@iopMcJpkzuRqlBW) December 14, 2023

وأشار جمهور منصات التواصل إلى أن المعارك التي تخوضها القسام وباقي الفصائل الفلسطينية ستخلد في تاريخ الأمة، وأنها ملاحم تذكرهم بغزوات الرسول عليه السلام وقتال الصحابة وفتوحاتهم، ووصف آخرون مقاتلي القسام وباقي الفصائل في غزة بالأبطال الحقيقيين وأن المعارك التي يخوضونها هي معارك عز وكرامة لكل صاحب حق وقضية.