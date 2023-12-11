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الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة النطاق بأنحاء متفرقة من الضفة

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11/12/2023

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد وفجر اليوم الاثنين اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غربي الخليل جنوبي الضفة، كما شوهدت فرق تابعة للاحتلال في أطراف مدينة الخليل وفي بلدة بيت أمر شمالها.

وتشهد بلدة بيت عوا في جنوب الخليل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحامات متواصلة، تقوم خلالها قوات الاحتلال باعتقال مواطنين ومصادرة مركبات وإطلاق الرصاص والغاز المدمع.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحامها بلدة يعبَد جنوبي غربي جنين حيث قامت بتمشيط في البلدة، ودهمت حي البعاجوة في البلدة وأوقفت عددا من الشبان وفتشت السيارات. كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط البلدة، ونشرت قناصة على أسطح المباني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد مدينة قلقيلة شمال الضفة الغربية، وداهمت حي كفر سابا غربي المدينة، ونشرت فرق المشاة والقناصة، وحاصرت عددا من البنايات والمنازل في الحي، واقتحمت كذلك بلدة عزون شرق قلقيلية.

بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غرب المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الاثنين بأكثر من 30 آلية عسكرية بلدة بيتونيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدتي بيت فوريك وسالم في نابلس شمالي الضفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن فلسطيني بشظايا رصاص حي داخل منزل بالمدينة، وذلك خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عقب إطلاقهم النار على موقع جبل جرزيم العسكري شرق نابلس.

ووثق أهالي المدينة لحظات تبادل إطلاق النار وأصوات أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، في حين تعالت الهتافات والتكبيرات من منازل المواطنين أثناء الاشتباكات.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات دارت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس، واندلعت الاشتباكات فور اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة أطراف المخيم.

واقتحم الاحتلال كذلك أحياء في مدينة بيت لحم وأريحا وحي الجنان في البيرة.

وتأتي تلك الاقتحامات في إطار المداهمات الليلية المتواصلة لمناطق الضفة الغربية وحملات التدقيق في هويات السكان، والتي يتخللها قتل للفلسطينيين، إذ بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 275 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تجاوز عدد الاعتقالات منذ ذلك التاريخ 3700 معتقل.

المصدر : الجزيرة