الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة النطاق بأنحاء متفرقة من الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد وفجر اليوم الاثنين اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غربي الخليل جنوبي الضفة، كما شوهدت فرق تابعة للاحتلال في أطراف مدينة الخليل وفي بلدة بيت أمر شمالها.

وتشهد بلدة بيت عوا في جنوب الخليل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحامات متواصلة، تقوم خلالها قوات الاحتلال باعتقال مواطنين ومصادرة مركبات وإطلاق الرصاص والغاز المدمع.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحامها بلدة يعبَد جنوبي غربي جنين حيث قامت بتمشيط في البلدة، ودهمت حي البعاجوة في البلدة وأوقفت عددا من الشبان وفتشت السيارات. كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط البلدة، ونشرت قناصة على أسطح المباني.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/T0KlhpP0L4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 11, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد مدينة قلقيلة شمال الضفة الغربية، وداهمت حي كفر سابا غربي المدينة، ونشرت فرق المشاة والقناصة، وحاصرت عددا من البنايات والمنازل في الحي، واقتحمت كذلك بلدة عزون شرق قلقيلية.

بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غرب المدينة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Tb0Jus8LQw — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 10, 2023

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الاثنين بأكثر من 30 آلية عسكرية بلدة بيتونيا غرب رام الله.

بأكثر من 30 آلية عسكرية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/OVtwNmAMRl — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 11, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدتي بيت فوريك وسالم في نابلس شمالي الضفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن فلسطيني بشظايا رصاص حي داخل منزل بالمدينة، وذلك خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عقب إطلاقهم النار على موقع جبل جرزيم العسكري شرق نابلس.

ووثق أهالي المدينة لحظات تبادل إطلاق النار وأصوات أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، في حين تعالت الهتافات والتكبيرات من منازل المواطنين أثناء الاشتباكات.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات دارت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس، واندلعت الاشتباكات فور اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة أطراف المخيم.

⭕ مقاومون يشتبكون مع قوات الإحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/Sg4mXnUcv4 — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) December 11, 2023

واقتحم الاحتلال كذلك أحياء في مدينة بيت لحم وأريحا وحي الجنان في البيرة.

وتأتي تلك الاقتحامات في إطار المداهمات الليلية المتواصلة لمناطق الضفة الغربية وحملات التدقيق في هويات السكان، والتي يتخللها قتل للفلسطينيين، إذ بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 275 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تجاوز عدد الاعتقالات منذ ذلك التاريخ 3700 معتقل.