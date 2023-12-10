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واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت في 45 يوما أكثر من 22 ألف قنبلة على غزة مقدمة من واشنطن

10/12/2023-|آخر تحديث: 10/12/202312:09 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة