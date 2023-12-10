حزب الله اللبناني يهاجم بالمسيرات مقر قيادة إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد أنه شن هجوما جويا بطائرات مسيّرة على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وأصاب عددا من الجنود، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين جراء اعتراض مسيرة معادية أطلقت من جنوب لبنان.

وقال حزب الله أيضا إنه استهدف موقع جل العلام وحقق إصابات مباشرة، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، قائلا إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد الاشتباه بتسلل مسيّرة.

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات حدودية.

وأكدت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق أجواء لبنان من شماله إلى جنوبه مرورا فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى مدينة الهرمل والبقاع الشمالي، كما رصدت تحليقا مكثفا لطائرات تجسسية إسرائيلية من نوع "إم كا" في أجواء مدينة النبطية.

الطائرات الحربية المعادية تحلق بكثافة فوق الجنوب اللبناني #جنوب_لبنان pic.twitter.com/pt4APUQrj6 — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) December 10, 2023

من جانبها، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن موقعا تابعا لها تعرض لقصف إسرائيلي أمس السبت دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن القصف استهدف برج المراقبة مباشرةً وألحق أضرارا به.

بالمقابل، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف موقع اليونيفيل، وقال إنه أسقط اليوم هدفين جويين في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين حزب الله وإسرائيل منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإطار دعم حزب الله لجهود المقاومة.

يشار إلى أن التصعيد في جنوب لبنان أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا غالبيتهم عناصر في حزب الله، فضلا عن عدد من المدنيين وجندي لبناني، وإصابة جنود إسرائيليين.