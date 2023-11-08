40 ألف فلسطيني ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع التي دخلت يومها الـ33، طالت نحو 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء، إنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتقى 10 آلاف و328 شهيداً، بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة وفتاة و631 مسنا، كما تم تسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن.

وأضاف أن الطواقم الحكومية سجلت ارتقاء 1021 مواطنا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها آمنة جنوبي القطاع، كما ارتقى 49 صحفيا منذ بدء العدوان.





وتابع أنه تم كذلك تسجيل ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية وتدمير 40 سيارة إسعاف، وإلحاق أضرار بليغة بـ 113 مؤسسة صحية، وإخراج 18 مستشفى و40 مركزا صحيا عن الخدمة.

وقال سلام إن الاحتلال ارتكب حتى الآن 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، في حين نزح 1.5 مليون مواطن من منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 32 يوما حربا هوجاء على قطاع غزة سوت مربعات سكنية بأكملها بالأرض، وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعادل قنبلة نووية بقوة 30 كيلوطنا.