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ولاعة القسام.. رمز جديد لأسلحة المقاومة

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5/11/2023-|آخر تحديث: 5/11/202304:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس يوم أمس السبت مقطعا لاستهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وظهر في المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يتجه مباشرة نحو الجرافة المدرعة الإسرائيلية ويستخدم قداحته ليشعل النار في مادة ألصقها بالجرافة، ومن ثم يغادر المنطقة سريعا قبل أن تشتعل النار بالجرافة.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، لتقفز ولاعة مقاتل القسام إلى صدارة اهتمامات رواد العالم الافتراضي، بعد أن كانت هذه الولاعة الصغيرة سببا في إلحاق الأذى بأكثر الجرافات المدرعة تحصينا في العالم.

(الجزيرة)

 

بعض المعلقين تناول الأمر واصفا الولاعة بأنها باتت بمثابة سلاح جديد بسيط بيد المقاومة يدخل ساحة المعركة التي تخوضها ضد الآلة الجبارة للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما رصدته الجزيرة نت من تعليقات ساخرة بين رواد منصات التواصل.

وكان لافتا تعليق بعض المغردين الذين قالوا إن "الجرافة المدرعة الإسرائيلية التي تبلغ قيمتها مليون دولار تم إحراقها بولاعة لا يتجاوز ثمنها نصف دولار".

 

وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة إن الكتائب نجحت في تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية، مؤكدا "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

وشهدت الأيام الماضية انتشار فيديوهات أخرى توضح شجاعة مقاتلي المقاومة في الاقتراب من دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي ووضع قنابل عليها من المسافة صفر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي