عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال قرب ميناء غزة

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الأحد مجزرة جديدة خلّفت 30 شهيدا على الأقل، حيث استهدف القصف منزل عائلة أبو حصيرة قرب ميناء غزة.

يأتي ذلك في وقت سقط فيه عدد آخر من الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتتواصل حرب إسرائيل على قطاع غزة لليوم الـ30 على التوالي، حيث توالت المجازر في أنحاء القطاع، وقد ارتفع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي إلى 45 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق ما أفاد به مصدر طبي للجزيرة.





ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، بدأت تتكشف تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بحق المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وبينما قالت وزارة الصحة إن عدد ضحايا المجزرة بلغ 45 شهيدا وعشرات الجرحى، أكد أهالي المخيم أن الرقم أعلى بكثير نظرا لعدم تمكنهم حتى الآن من رفع أنقاض المنازل التي كانت مكتظة بالمواطنين والنازحين.

وفي تصريحات أدلى بها بعد ظهر اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال نفذت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 شهيدا.

وأضاف المتحدث أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب ارتفع إلى 9770 شهيدا، بينهم 4800 طفل.