جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بمجمع الشفاء الطبي ويعترف بقصف سيارة إسعاف

استشهد العشرات وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم الجمعة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.، واعترف الاحتلال بأنه قصف سيارة إسعاف أمام المجمع الطبي، بينما عبرت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها العميقة إزاء ما حدث.

وأوضح المدير العام للمستشفيات في غزة للجزيرة أن هناك عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء، مضيفا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة أمام المجمع.

وقد قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح أملا في تلقي العلاج بالخارج مع خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

وقال المدير العام للمستشفيات إن قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات اليوم.

ومن جانبه ذكر مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة أن طواقم طبية ومسعفين استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأوضح أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت قافلة الإسعافات التي تقل جرحى في 3 مناطق بمدينة غزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن 15 فلسطينيا استشهدوا والعشرات جرحوا في قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة، زاعما أنها "كانت تستخدم من جانب خلية تابعة لحماس".

وتظهر مقاطع فيديو صورتها وكالة الأنباء الفرنسية جرحى وجثثا مضرجة بالدماء، بينما كان آخرون ممددين على الأرض جراء شدة القصف الذي استهدف مركبات متوقفة على جانب الطريق.





صدمة عميقة

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يشعر بصدمة "عميقة" إزاء ما حدث.

وأضاف عبر منصة إكس "نقولها مجددا: يجب حماية المرضى ومقدمي الرعاية والمؤسسات وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات. دائما".

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عن "الصدمة" لأن القصف استهدف "مرضى كان من المقرر إجلاؤهم إلى بر الأمان".

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن 16 من إجمالي 35 مستشفى في قطاع غزة باتت خارج الخدمة، إما لتعرضها للقصف أو افتقارها للوقود لتشغيل مولداتها.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء حالياً 164%.

وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدف طيران الاحتلال أيضا المستشفى الإندونيسي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال بشكل مستمر قصفا عنيفا للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر مما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.