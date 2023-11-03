شهيدان واشتباكات إثر اقتحام قوات الاحتلال نابلس وجنين بالضفة

استشهد شابان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، قبل أن تقتحم أيضا مدينة نابلس وسط اشتباكات مع عناصر من المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 136 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة أن 4 أشخاص أصيبوا أيضا في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن وأخرى متوسطة في الحوض وصلتا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا بحي الجابريات قرب مخيم جنين، وطالبت بإخلائه كما هددت بنسفه.

وأضاف المراسل أن مقاومين اشتبكوا مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى إحدى البنايات في منطقة الهدف بعد محاولتها نصب كمائن على أطراف مخيم جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، خاصة حي الهدف وأطراف المخيم، أطلقت خلالها الرصاص.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخا من طائرة مسيرة نحو أطراف مخيم جنين.

اقتحام نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة الأسير خالد خروشة الواقعة في حي المساكن تمهيدا لنسفها.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال قررت سابقا مصادرة شقة الأسير خالد بتهمة تنفيذه -مع والده الشهيد عبد الفتاح خروشة- عملية حوارة، التي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين مايو/أيار الماضي.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع القصف العنيف المتواصل والحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 28 يوما، مما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 21 ألفا.