مقتل صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن صحفيين اثنين ومدنيا قتلوا على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك في ظل التصعيد المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في مثلث طير حرفا الجبين على بعد نحو ميل من الحدود مع إسرائيل. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

بدورها، نعت قناة الميادين اللبنانية مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة ما وصفته باستهداف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.

تغطية صحفية: آخر مشاركة للمراسلة فرح عمر قبل ارتقائها عقب قصفها من قبل طيران الاحتلال خلال تغطيتها للأحداث في جنوب لبنان. pic.twitter.com/0rfLOh8Qrv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 21, 2023

من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاعتداء على الصحفيين يثبت أنه لا حدود للإجرام الإسرائيلي الذي يهدف إلى إسكات الإعلام.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور الجزيرة.

والأسبوع الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، مما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى، بدأ حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، في حين ترد إسرائيل بقصف ما تصفها بتحركات مقاتلي الحزب وبنى تحتية عسكرية تابعة له قرب الحدود. وأسفر القصف المتبادل عن قتلى من الطرفين.