أعداد كبيرة من الشهداء في استهداف إسرائيل للمستشفيات والمنازل بأنحاء غزة

استشهد -فجر الاثنين- العديد من الفلسطينيين في غزة إثر غارات مكثفة لجيش الاحتلال، الذي واصل استهداف المستشفيات والمنازل وتدمير مختلف المرافق الحيوية في القطاع.

وقد شن الطيران الإسرائيلي -فجر الاثنين- سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، مما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.





أرواح تحت الركام

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، في حين لا يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف.

وكانت الطائرات الحربية قصفت -مساء الأحد- عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وحسب الوكالة فإن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد والمخيم شمال القطاع.

وتقطن هذه المنازل عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأضافت (وفا) أن الطائرات قصفت منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة .

ووفق الوكالة ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.





مستشفى تحت القصف

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر فجر الاثنين على المستشفى الإندونيسي الواقع بشمال غزة، والذي يعج بالجرحى.

ونقل مراسل الجزيرة أن 8 شهداء سقطوا في قصف وإطلاق نار من جيش الاحتلال على المستشفى الإندونيسي.

وأضاف المراسل أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى الإندونيسي بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر.

ومن جانبه نشر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف مشاهد تظهر آثار القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي والوضع الصعب لعشرات المرضى في مداخل المستشفى.

وأكد الشريف سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء القصف.

ولليوم الـ45 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة أدى لسقوط 13 ألف شهيد وإصابة عشرات الآلاف وتدمير مختلف البنى التحتية وتشريد معظم السكان.