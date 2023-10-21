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بالصور|فلسطين

خيام "النكبة" تتكرر في خان يونس

خيام نصبت في خان يونس جنوبي قطاع غزة لإيواء النازحين (رويترز)
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202310:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يستدعي مشهد الخيام التي أقامتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة خان يونس (جنوبي قطاع غزة) لإيواء النازحين من شمال القطاع جانبا من مشاهد نكبة عام 1948، إذ كانت المخيمات رمزا للنكبة، بعد أن لجأ إليها الفلسطينيون الذين فروا من جرائم العصابات الصهيونية، أملا في العودة التي لم تتحقق منذ 75 عاما.

قوبلت تلك الخيام التي أقامتها الأونروا لإيواء مئات النازحين برفض وزارة الصحة في القطاع، إذ حذرت من الخضوع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن دور الأونروا ليس إقامة خيام لمن يقتل ويذبّح ولمن ينزح داخل قطاع غزة استعدادا لتهجيره خارج القطاع.

ونبهت إلى أن المطلوب من هذه الوكالة هو "أن تتحمل مسؤولياتها كجزء من منظومة الأمم المتحدة في حماية هؤلاء النازحين، بالإضافة إلى توفير كل مقومات الصمود والعيش ليبقوا في منازلهم أو في مناطق قريبة منها، وليس الامتثال لأمر الاحتلال بالتهجير والنزوح".

وتتفاقم معاناة النازحين مع استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، في عدوانه المتواصل لليوم الـ15 على التوالي، ولم تستثن تلك المجازر المشافي ولا المدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين، كما لم تستثن المساجد، فضلا عن منازل المدنيين.

وأعلنت الأونروا -أمس الجمعة- أن 5 مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا. وقالت في بيان لها "أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن"، معربة عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

ولا تقتصر أوامر الإخلاء الإسرائيلية على مدارس الأونروا فقط، بل امتدت لتشمل المستشفيات أيضا، الأمر الذي تعده منظمة الصحة العالمية "حكما بالإعدام على المرضى والمصابين".

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي "بإخلاء" مستشفى "القدس" جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين "تمهيدا لقصفه". وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها "تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب "بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليه باعتبارها مكانا آمنا". وطالبت الجمعية "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا أكثر من مليون مدني في شمال غزة للانتقال جنوبا (رويترز)
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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يقدر عدد النازحين داخليا في غزة بنحو مليون شخص (الأوروبية)
يقيم نحو 514 ألف نازح في مرافق الأونروا بمختلف أنحاء قطاع غزة (رويترز)
الخيام التي أقامتها الأونروا تفتقر إلى أبسط متطلبات العيش (الأوروبية)
صغار على النزوح (رويترز)
جانب من الحياة في خيام النزوح بخان يونس (رويترز)
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يشبه المخيم الذي أقامته الأونروا في خان يونس بمخيمات اللجوء إبان نكبة عام 1948 (رويترز)
إحدى العائلات التي اضطرت للنزوح (الأوروبية)
وراء كل أسرة نازحة حكاية عن المجازر والأخطار التي واجهتها (رويترز)
النزوح يتزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة (غيتي)
القصف الإسرائيلي لا يستثني المنازل أو المستشفيات أو المدارس أو الكنائس، فإلى أين يذهب النازحون؟ (غيتي)
epa10927759 Palestinian children displaced by the Israeli bombardment of the Gaza Strip at a UNDP-provided tent camp in Khan Younis, 19 October 2023. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the number of internally displaced people (IDPs) in Gaza was estimated at about one million, including around 513,500 IDPs taking shelter at UNRWA facilities across the Gaza Strip. More than 3,700 Palestinians and 1,400 Israelis have been killed according to the Israel Defense Forces (IDF) and the Palestinian Health authority since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. Israel has warned all citizens of the Gaza Strip to move to the south ahead of an expected invasion. EPA-EFE/HAITHAM IMAD
شربة الماء باتت مطلبا عزيزا في المخيمات (الأوروبية)
الخيام تكتظ بالنازحين الذين يفترشون الأرض (غيتي)
الفلسطينيون يعون دروس التاريخ ويتمسكون بالبقاء في أرضهم ما بقي الزعتر والزيتون (غيتي)
منظر عام للخيام التي أقامها برنامج أممي للنازحين في خان يونس (الأوروبية)
في ظل شح المساعدات، النازحون يقتسمون رغيف الخبز (الأناضول)
لا يعلم النازحون كم سيمكثون في هذه الخيام، وهل ستنصب خيام جديدة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يلوح باجتياح بري للقطاع (الأناضول)