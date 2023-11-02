سؤال بات يتكرر بكثرة هذه الأيام في أروقة السياسة والاستخبارات الإقليمية والغربية، خاصة مع تصاعد وتيرة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبات الجميع يترقب أي تصريح أو إيماءة من مسؤول أميركي أو ليتم تفسيرها وتحليلها وقراءة مضامينها، خاصة بعد الدعم الأميركي المفتوح عسكريا وسياسيا لتل أبيب.

وردا على هذه التساؤلات والمخاوف، يقول السفير الأميركي السابق لدى دمشق روبرت فورد إن "أميركا لا تريد حربا إقليمية".

وتابع فورد -في حديث للجزيرة- أن بلاده مشغولة بـ"مساعدة أوكرانيا ومهتمة بالصين وبالوضع في شرق آسيا، وتحديدا في بحر جنوب الصين".

وأكد أنها "ليست حربا إقليمية حتى الآن، وهي محصورة بين غزة وإسرائيل".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن إيران -حتى الآن- لا تريد حربا إقليمية و"كلا البلدين الولايات المتحدة وإيران يحاول ردع الآخر عن بدء حرب إقليمية".

وعلى الرغم من الجهود الأميركية والإيرانية فإن احتمالية التصعيد -التي تشمل الولايات المتحدة وإيران- ممكنة جدا، بحسب فورد.

وتابع السفير السابق أنه "من المستبعد أن تبدأ إسرائيل حربا إستراتيجية مع إيران الآن، لأن القوات الإسرائيلية مشغولة بحرب غزة، وإضافة إلى ذلك على إسرائيل الحفاظ على مواردها العسكرية المتاحة لمواجهة حزب الله في لبنان، إضافة إلى بعض المليشيات المدعومة من إيران في الجولان".

وتطرق أيضا إلى الوضع الداخلي في إسرائيل، واعتبر أن الحكومة في إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو منقسمة جدا، وهناك صراعات بين الأخير والقيادة الأمنية الإسرائيلية، وهناك انقسامات سياسية داخل الكنيست الإسرائيلي.

وختم بأن "إدارة بايدن في واشنطن لا تريد أن تبدأ حربا مع إيران، الرسالة الأميركية تجاه ذلك كانت واضحة جدا، سيردون بالمثل على الهجمات الإيرانية أو الهجمات من قبل المليشيات الإيرانية".





"قاعدة 512"

وما عزز الحديث عن احتمال تدخل أميركي عسكريا في المنطقة كان ما كشفه موقع "إنترسبت" الأميركي عن وجود قاعدة عسكرية أميركية سرية فوق جبل يسمى "هار كيرين" في صحراء النقب جنوب إسرائيل، قائلا إن واشنطن تقوم حاليا بتوسيعها بهدوء.

وأوضح الموقع أن الوثائق الحكومية الأميركية التي تشير إلى بناء هذه القاعدة تقدم تلميحات نادرة عن وجود عسكري أميركي بالقرب من قطاع غزة (يبعد جبل هار كيرين نحو 32 كيلومترا عن حدود غزة).

وتعليقا على هذا التقرير، يوضح الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية غلين كارل أن هناك أنواعا عدة من القواعد العسكرية، بينها المعروفة للجميع وأخرى يطلق عليها القواعد "الرمادية" (مصطلح يعني أنه لم يتم تداوله كثيرا ولكن لا يعتبر سريا) وهناك "الأسود" (مصطلح يفترض أنه منشأة سرية غير معروفة وغير مكتشفة).

وتابع كارل أن "قاعدة 512" -التي كشف عنها موقع "إنترسبت"- تقع في خانة القاعدة "الرمادية"، موضحا أنه لا يستطيع الجزم أن هذه القاعدة تتدخل في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أنه "إذا دخلت إيران في الصراع بشكل مباشر أكثر فسيكون كارثيا بالنسبة للعالم، ليس فقط لإسرائيل أو إيران أو غزة أو حماس، وقد تصبح الحرب عالمية".

وأوضح كارل أن "الولايات المتحدة كانت واضحة جدا من خلال إرسال قواتها أنها لا تريد في الواقع أن يمتد الصراع إلى ما هو أبعد من الفظائع التي تحدث في غزة".