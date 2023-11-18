حماس تعلن استشهاد رئيس "التشريعي الفلسطيني" بالإنابة أحمد بحر

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الجمعة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل أيام.

وقالت الحركة في بيان نشرته على تليغرام إن "بحر (أبو أكرم) استشهد بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى".

وأوضحت حماس أن جريمة قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة، تتطلب تحركا عاجلا وفاعلا، لإدانتها وتجريمها والضغط لوقف عدوان الاحتلال.

وأحمد بحر من مواليد قطاع غزة عام 1949، وكان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس، وتسلم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس، عزيز الدويك، في الضفة الغربية المحتلة، أصبح بحر رئيسا للمجلس بالإنابة.

حماس تنعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الذي استشهد في غارات الاحتلال على مدينة غزة بعد رحلة من التضحيات والبذل في ميادين العمل المختلفة pic.twitter.com/ba6bgVJ1jv — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 18, 2023

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشر جنود إسرائيليون من وحدة "غولاني" صورة لهم من داخل مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في غزة، وهم يصطفون على منصة المجلس ويرفعون العلم الإسرائيلي بعد إزالة العلم الفلسطيني.

وأعاد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نشر الصورة، ليتم تفجير المبنى بعد يومين، وفق شريط فيديو نشره جنود إسرائيليون.

ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.

ولليوم الـ43 يستمر عدوان إسرائيل على غزة والذي خلف أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمساجد.