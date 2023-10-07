في أول تصريح يدلي به منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية التي أطلقت عليها "طوفان الأقصى" صباح اليوم السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب، وحماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأكد نتنياهو أنه أمر "بتطهير المستوطنات من الإرهابيين"، على حد تعبيره، في إشارة إلى مقاومي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين تمكنوا من التسلل إلى مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، والذين أعلن الاحتلال أنهم سيطروا على 3 مستوطنات منها.

وقال نتنياهو إنه أصدر أوامر بعملية واسعة النطاق لتعبئة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر وزراءه بعدم الإدلاء بأي تصريحات عن الحرب مع غزة.