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"بدنا كنافة".. فرحة عربية على منصات التواصل بعد عملية "طوفان الأقصى"

Palestinians break into the Israeli side of Israel-Gaza border fence after gunmen infiltrated areas of southern Israel, October 7, 2023. REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
جرافة تابعة للمقاومة الفلسطينية تزيل السياج الفاصل مع قطاع غزة (رويترز)
7/10/2023-|آخر تحديث: 7/10/202304:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أبدى عشرات النشطاء والمغردين في العالم العربي فرحتهم وتضامنهم على منصات التواصل الاجتماعي مع المقاومة الفلسطينية بعد إطلاقها عملية "طوفان الأقصى".

وصباح اليوم السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وحصلت مقاطع أسر الجنود الإسرائيليين واقتحام عناصر القسام مواقع عسكرية إسرائيلية على تفاعل واسع، حيث طالب المغردون بتوزيع الكنافة احتفالا بهذه العمليات التي وصفوها بالبطولية.

كما سخر النشطاء من مشاهد الهروب الجماعية للمستوطنين الإسرائيليين واختفاء الكثير منهم داخل حاويات القمامة.

وهاجم كثير من المغردين قيام عدد من الحكومات العربية بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل جرائمه بحق الشعب الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي