قتيل وجرحى بقصف صاروخي واسع من غزة باتجاه إسرائيل

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابات مباشرة.

كما أفاد المراسل بإطلاق صفارات الإنذار في جنوب تل أبيب وأشدود وعسقلان وبئر السبع وعراد نتيجة القصف الصاروخي الواسع من قطاع غزة، وسُمع دوي انفجارات غربي القدس.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من البلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

وذكرت الإذاعة والإسعاف الإسرائيليان سقوط قتيل إسرائيلي ومحاولات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة.

في حين أوردت إذاعة جيش الاحتلال ما وصفته بالمعلومات الأولية عن محاولة تسلل فلسطينيين من قطاع غزة، بعدما ذكرت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان إن قائد هيئة الأركان فيها يلقي بعد قليل بيانا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيعقدان جلسة لتقييم الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين.