الاحتلال يصعّد اقتحاماته للضفة ويوقع شهداء وجرحى وكتيبة جنين تعلن استهداف آلياته وإسقاط مسيّرة

صعّد الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر السبت وفجر اليوم الأحد اقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة الغربية، حيث فجّر منزلا في مخيم عسكر القديم في نابلس، في حين قوبل اقتحامه لمخيم جنين باشتباكات عنيفة من كتيبة جنين التي أعلنت استهداف آلياته وإسقاط مسيّرة تابعة له، وإلى جانب نابلس وجنين اقتحم الاحتلال مدن رام الله وطوباس وبيت لحم وطولكرم وأوقع شهداء وجرحى.

جنين

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات خاصة ودوريات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل نشطاء وأسرى محررين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة جنين.

وقالت كتيبة جنين إنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في حي المراح بمدينة جنين، مضيفة أنها استهدفت بشكل مباشر جيش الاحتلال وعددا من الآليات المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية غربي المدينة.

كما أكدت الكتيبة أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة جنين، وذلك قبل أن تبدأ آليات تابعة لجيش الاحتلال بالخروج من مخيم جنين، بحسب ما ذكرت مراسلة الجزيرة.

نابلس

وفي نابلس، فجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر القديم شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال أجبرت عائلة الشهيد قطناني على الخروج من منزلها تمهيدا لتفجيره، علما أنه استشهد هو ومعاذ المصري وإبراهيم جبر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس في 4 مايو/أيار الماضي.

ودوت انفجارات واندلعت اشتباكات في وقت متأخر أمس السبت وفجر اليوم الأحد بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر، وأسفرت المواجهات عن إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، جراح أحدهم خطيرة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا" إن أحد الشبان (25 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر ونقل إلى مستشفى رفيديا للعلاج، فيما أصيب الآخرون بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان مخيم عسكر من محاور عدة وأغلقت المنطقة بشكل كامل.

ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول إلى مخيم عسكر القديم، وتم الاعتداء على مركبة الإسعاف من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية، وفق "وفا".

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة نابلس، فيما قال أحد قادة المستوطنين إن مطلق النار جندي خارج الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بلال أبو صالح (40 عاما) "استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية" قرب نابلس.

وقال رئيس بلدية الساوية محمود حسن لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلال أبو صالح قتل فيما كان يقطف الزيتون مع أفراد من عائلته في أرضهم الواقعة قرب السياج الأمني المحيط بمستوطنة راشليم الإسرائيلية.

رام الله

وفي رام الله، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت ريما شمالي المدينة واندلاع مواجهات مع المواطنين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين في المواجهات إلى مستشفيات رام الله.

بيت لحم

وأصيب فلسطيني أيضا أمس السبت برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر أمنية أمس قولها إن "وحدات خاصة في جيش الاحتلال (المستعربون) بحماية قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، فاندلعت مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص الحي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد دهم منزله في المخيم وتفتيشه.

طولكرم

وفي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت عددا من الأحياء وشنت حملة اعتقالات.

طوباس

وفي مدينة طوباس بالضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طمون جنوب طوباس وشنت حملة اعتقالات وسط اشتباكات مسلحة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 3 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال في قرية طمون.