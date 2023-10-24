خطأ أم تزييف متعمد؟ "سي إن إن" تنشر خريطة مضللة لإسرائيل

أثارت خريطة مضللة نشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية غضبا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت مدنا إسرائيلية في غير مكانها، وهو ما اعتبره البعض خطأ غير مقبول، ورآه آخرون تضليلا متعمدا وتزييف للحقيقة.

وأظهرت الخريطة التي نشرتها "سي إن إن" تل أبيب بالقرب من الجولان الرسمية بدلا من موقعها في الوسط، وكذلك نقلت مستوطنة سديروت التي كانت مركزا لهجمات كتائب القسام خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار المدونون إلى التضليل الذي اعتبروه متعمدا، والمتمثل في نقل سديروت بعيدا عن غلاف غزة حتى لا يتساءل المشاهد عن سبب إنشاء مستوطنة في تلك المنطقة الملاصقة لقطاع غزة.

انا مش مصدق والله

cnn ناشرة خريطة للصراع الحالي

مغيرة الاماكن

ودت تل ابيب الجولان , و غيرت مكان سديروت المستوطنة اللى حصلها الاقتحام

عشان مش عايزة المستوطنة تبقي في غلاف غزة فحد يستغرب وهما عايشين هناك ليه

مش ممكن السفالة

الخريطة بيغيروها, مجرمين https://t.co/xYytdDZTdZ — فيديريستا🇺🇦 (@Hakeemfederer) October 22, 2023

بالمقابل، اعتبر مدونون آخرون الخريطة الخاطئة مجرد خطأ غير مقصود ناتج عن امتداد التغطية الإخبارية للحرب على غزة، التي طالها الكثير من الانتقادات المهنية.

وقال مدونون إن الإعلام الأميركي الذي يساند إسرائيل بعدوانها على غزة، يجهل قواعد الجغرافيا إضافة إلى جهله بحقائق التاريخ.

هذا هو الإعلام الأمريكي الحربي الذي يُساند المدفعية والصواريخ الإسرائيلية في عدوانها على غزّة. هو ليس جاهلا فحسب في أبجديات التاريخ، بل وفي أبسط قواعد الجغرافيا أيضا. غزّة تواجه بطش الشر وتفاهته في آنٍ معا. pic.twitter.com/0smFyISxeV — Rami Kh (@RamiNKhrais) October 22, 2023

For further explanation and clarification in order to understand the level of misinformation practiced by @CNN

Look at the map. You will find the Sderot settlement on the Gaza Strip. It is natural to be surprised at its location. #GazaGenocides pic.twitter.com/gr2RrHHVOo — ̨نۨــﯡحۡ (@noah_moh2049) October 22, 2023

ولم تقدم الشبكة حتى الآن اعتذارا أو تفسيرا لنشرها الخريطة الخاطئة.

وتعرضت التغطية الإعلامية الأميركية لانتقادات جراء انحياز واضح لإسرائيل من جانب البرامج الإخبارية الرئيسة خلال تغطيتها للحرب على غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ18 على التوالي، مستهدفا منازل مأهولة ومرافق عامة، أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.