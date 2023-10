خطأ أم تزييف متعمد؟ "سي إن إن" تنشر خريطة مضللة لإسرائيل

أثارت خريطة مضللة نشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية غضبا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت مدنا إسرائيلية في غير مكانها، وهو ما اعتبره البعض خطأ غير مقبول، ورآه آخرون تضليلا متعمدا وتزييف للحقيقة.

وأظهرت الخريطة التي نشرتها "سي إن إن" تل أبيب بالقرب من الجولان الرسمية بدلا من موقعها في الوسط، وكذلك نقلت مستوطنة سديروت التي كانت مركزا لهجمات كتائب القسام خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار المدونون إلى التضليل الذي اعتبروه متعمدا، والمتمثل في نقل سديروت بعيدا عن غلاف غزة حتى لا يتساءل المشاهد عن سبب إنشاء مستوطنة في تلك المنطقة الملاصقة لقطاع غزة.

بالمقابل، اعتبر مدونون آخرون الخريطة الخاطئة مجرد خطأ غير مقصود ناتج عن امتداد التغطية الإخبارية للحرب على غزة، التي طالها الكثير من الانتقادات المهنية.

وقال مدونون إن الإعلام الأميركي الذي يساند إسرائيل بعدوانها على غزة، يجهل قواعد الجغرافيا إضافة إلى جهله بحقائق التاريخ.

For further explanation and clarification in order to understand the level of misinformation practiced by @CNN

Look at the map. You will find the Sderot settlement on the Gaza Strip. It is natural to be surprised at its location. #GazaGenocides pic.twitter.com/gr2RrHHVOo

— ̨نۨــﯡحۡ (@noah_moh2049) October 22, 2023