صحفيو غزة في مواجهة حصار الخوارزميات

بعد أيام من انطلاق معركة طوفان الأقصى، أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب عن حذف 795 ألف رسالة باللغتين العربية والعبرية، وأنها عززت بشكل كبير الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها.

وقد قال مركز صدى سوشال لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والمستخدمون غير قادرين على أن يتحدثوا عن أي شي يتعلق بفلسطين، وإن هناك تطورات خطيرة ضد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل المختلفة.

كما لاحظ مستخدمو منصات التواصل في العالم العربي تقييد أو حظر أو حذف المنشورات التي تستخدم وسوما (هاشتاغات) أو كلمات مفتاحية مثل طوفان الأقصى أو أطفال غزة.

ورغم ذلك، يواصل الصحفيون والمصورون في غزة توثيق معاناة الناس اليومية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبإمكانياتهم المحدودة يصورون ما تقوم به إسرائيل من قصف للمباني والمناطق، وانتشال الجرحى والشهداء من بين الأنقاض، والكثير من المشاهد الصادمة والمؤلمة. ويعتمدون في رفع تلك المقاطع على حساباتهم الشخصية على منصات التواصل مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، حيث سجلت بعض تلك المقاطع ملايين المشاهدات.

معتز عزايزة مصور فوتوغرافي من قطاع غزة يغطي العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول، له حساب على إنستغرام ينشر فيه ما تلتقطه عدسته، ونشر منذ عدة أيام فيديو لقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا بالقرب من مستشفى القدس في مدينة غزة، الفيديو حصد أكثر من 35 مليون مشاهدة.

تواصلت الجزيرة نت مع عزايزة، وسألته عن تفاعل رواد منصات التواصل مع المواد التي ينشرها عبر حساباته، فأجاب بأن الكثير من الرسائل تصله من المتابعين وتخبره أن مقاطعه أظهرت لجمهور منصات التواصل ما يحدث على الأرض وهو ما لا تظهره القنوات والصحف العالمية، بحسب قوله.

وأضاف أن المنصات الرقمية أصبحت أسهل وأسرع وصولا للجمهور و"من دون تضليل"، وأشار إلى أن إتقانه اللغة الإنجليزية ساعده في إيصال رسالته بشكل أفضل وأوسع للعالم.

عزايزة ليس الحالة الوحيدة، فصالح الجعفراوي، صانع محتوى (يوتيوبر) ومغن له قناة على يوتيوب وحساب على إنستغرام كان ينشر فيهما معلومات عن حياته اليومية وأغانيه، ومع بدء العدوان على قطاع غزة حمل كاميرته، وأصبح يوثق وصول الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة، لتحصد مقاطعه أيضا ملايين المشاهدات.

يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين قال إن ما لا يقل عن 16 صحفيا استشهدوا منذ أن شنت إسرائيل عدوانها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على قطاع غزة.